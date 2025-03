O Manchester City teve de puxar pelos galões e suar a camisola para ultrapassar o sensacional Plymouth Argyle (3-1) nos oitavos de final da Taça de Inglaterra. A sensacional equipa do Championship já tinha surpreendido o mundo ao deixar o Liverpool, líder da Premier League, pelo caminho e este domingo surpreendeu a equipa de Pep Guardiola ao abrir o marcador no Etihad Stadium.

Apesar da diferença de muitos milhões entre os dois planteis, assistimos a um jogo equilibrado, com os visitantes a jogarem olhos nos olhos e a oferecerem boa réplica ao gigante da Premier League que entrou em campo com uma defesa renovada, com o reforço Vítor Reis, e com Bernardo Silva a dar cartas no meio-campo.

Foi mesmo a equipa do Championship que chegou à vantagem, aos 38 minutos, com uma cabeçada bem medida de Talovierov a bater Ortega.

Um golo que fez soar os alarmes no banco de Guardiola, mas, a verdade, é que a equipa da casa reagiu em força e chegou ao empate mesmo em cima do intervalo, com um golo do jovem lateral Nico O’Reilly, também de bola parada, neste caso, na sequência de um livre Kevin de Bruyne, com o jovem defesa a desviar de cabeça.

O empate ao intervalo aumentava a aura de equipa sensação do Plymouth, mas o Manchester City, com Rúben Dias a saltar do banco, carregou com tudo na segunda parte e acabou por virar o resultado, já ao minuto 78, com um «bis» improvável de O’Reilly, desta vez com assistência de Phill Foden.

Uma vitória que acabou por ser confirmada já sobre o minuto 90, na sequência de um lance individual de Erling Haaland, oiutro suplente de luxo, que acabou por servir De Bruyne para o terceiro golo do City.