O Wolverhampton perdeu este sábado nos oitavos de final da Taça de Inglaterra frente ao Bournemouth nas grandes penalidades, (5-4) depois da partida ter registado uma igualdade a um golo no final do prolongamento.

Com Toti Gomes e Nélson Semedo no onze titular de Vítor Pereira, os dois portugueses viram Evanlison, ex-FC Porto, abrir o marcador depois de uma grande defesa mas incompleta de Sam Johnstone. O avançado brasileiro aproveitou e teve só de encostar.

A resposta do Wolves chegou no segundo tempo e de que maneira! Uma bomba de Matheus Cunha de fora da área igualou a partida aos 60 minutos. Grande remate do brasileiro indefensável para Kepa Arrizabalaga.

No prolongamento o resultado não se alterou mais mas no melhor pano cai a nódoa. Matheus Cunha foi expulso depois de dar uma cabeçada em Kerkez antes do final do tempo extra. A partida acabou mesmo por ter de ser decidida na marca de grande penalidade.

Nos pontapés do castigo máximo os cherries foram melhores. Huijsen falhou para o Bournemouth mas Doherty e Traoré não converteram e a equipa de Vítor Pereira foi eliminada da competição.

O Bournemouth segue agora para os quartos de final onde também já está o Preston North End que eliminou o Burnley de Marcus Edwards, emprestado pelo Sporting, por 3-0. O jogador inglês entrou aos 76 minutos mas já não teve impacto na partida.