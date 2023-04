Ruben Amorim e Roger Schmidt devem ter dois blocos de notas bem preenchidos depois do empate entre a Juventus e o Inter de Milão (1-1), em Turim, na primeira mão da meia-final da Taça de Itália. Um jogo de xadrez à italiana, muito tático, muito pensado, mas com escassas oportunidades de golo.

O adversário dos leões na Liga Europa marcou primeiro, por Cuadrado, mas o adversário das águias na Champions acabou por chegar ao empate, já em tempo de compensação, num penálti convertido por Lukaku, que acabou expulso por uma provocação aos adeptos. O final do jogo foi mesmo o período mais «quente» do jogo, e Handanovic e Cuadrado também foram expulsos, já depois do apito final.

Era um jogo com muitas contas para ajustar entre os rivais. O Inter venceu a última edição da Taça de Itália, precisamente frente à Juventus, mas por outro lado, nas cinco ocasiões anteriores em que os dois emblemas se cruzaram nas meias-finais, a equipa de Turim seguiu sempre em frente. Já esta época, a vecchia signora, apesar dos quinze pontos perdidos na secretaria, venceu os dois jogos com os nerazurri no campeonato (2-0 e 1-0) e, com o Nápoles bem lançado para a conquista do Scudetto, esta meia-final tornou-se ainda mais importante para os dois históricos emblemas.

Um jogo marcado por intenso equilíbrio, mas com a Juventus a ter uma oportunidade flagrante para se adiantar no marcador, logo aos cinco minutos, com o Di María a ganhar uma bola no círculo central e a arrancar direto para a área, onde rematou cruzado, com selo de golo. Handanovic voou, ainda tocou na bola com a ponta dos dedos e esta passou a rasar o poste.

A verdade é que, logo a seguir, o Inter assumiu o controlo do jogo, com uma boa circulação de bola, mas com dificuldades em conseguir profundidade. O jogo até estava aberto, nesta altura, mas os visitantes não conseguiram aproveitar o momento em que a equipa de Turim ainda não tinha assentado o seu jogo.

A equipa de Maximiliano Allegri acabou por encontrar um ponto de equilíbrio, em termos defensivos, e voltou a experimentar um futebol mais direto, com passes verticais a explorar a velocidade de Di María e e Vlahovic. Ataques contundentes, tanto pelas alas, como pelo corredor central. O Inter respondia depois, de forma mais pausada, fazendo a bola rolar a toda a largura do terreno e, numa dessas movimentações, Brozovic colocou Perin à prova, com um remate forte à entrada da área.

Vlahovic também teve uma boa oportunidade, de cabeça, a cruzamento de Fagioli, mas a última palavra, antes do intervalo, foi mesmo do Inter, numa das poucas vezes em que conseguiu acelerar o jogo, com Mkhitaryan, com um grande passe, a destacar Dimarco na área, mas o remate do lateral italiano foi anulado por um grande corte de Bremer em carrinho.

Jogo arrefeceu antes de um final escaldante

A segunda parte começou com nova oportunidade para a Juventus, com um movimento repetido da primeira parte: cruzamento de Fagioli da direita e cabeçada de Vlahovic na área, por cima. Logo a seguir, o Inter voltou a reclamar a bola e o controlo do jogo, novamente com uma elevada posse de bola, com Barella em plano de destaque, a gerir o ritmo e a comandar as subidas e descidas em campo.

No entanto, nesta altura, era mais do que evidente que a maior preocupação da equipa de Simone Inzaghi, mais do que atacar a área adversária, era não perder a bola com a equipa desequilibrada.

A Juventus estava mais artilhada para um futebol direto, mas raramente conseguiu apanhar o adversário desprevenido. Cuadrado e Kostic, abertos sobre as alas, bem tentavam acelerar o jogo, mas Darmian e Dimarco recuavam mal o Inter perdia a bola.

O jogo foi arrefecendo e os treinadores, ainda com uma segunda mão em perspetiva (26 de abril), também não arriscaram muito. Allegri trocou Di María e Vlahovic por Chiesa e Milik, Inzaghi também abdicou de Dimarco e Dzeko para manter a estrutura com Gosens e Lukaku.

O jogo já se encaminhava para a ponta final e era difícil imaginar um golo, quando, aos 83 minutos, o Inter falhou. Determinado em fechar o flanco direito, a equipa rodou em bloco para o lado de Kostic, mas esqueceu-se completamente de Cuadrado do lado contrário. Foi lá que a bola chegou, e o colombiano, com um remate cruzado, não deu hipóteses a Handanovic.

Parecia que estava fechado o resultado da primeira mão, mas um novo erro, agora da Juventus, acabou por ditar o empate, já em tempo de compensação, quando Bremer, de forma totalmente desnecessária, levou a mão à bola em plena área. Na marcação do castigo máximo, Lukaku atirou a contar e também perdeu a cabeça. O internacional belga foi provocar os adeptos da Juventus e, ainda antes do jogo recomeçar, foi expulso.

Já depois do apito final, os ânimos continuaram a aquecer no relvado, com Cuadrado e Handanovic também admoestados com vermelhos diretos, num final de jogo mais ao estilo sul-americano.

Fica, assim, tudo adiado, para o segundo jogo, em San Siro, a 16 de abril, mas antes estas duas equipas italianas vão ter de medir forças com os portugueses. O Benfica recebe o Inter a 11 de abril, enquanto o Sporting visita Turim no dia 13.

