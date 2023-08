O Cagliari precisou de 124 minutos para afastar o Palermo da Taça de Itália, com um golo na compensação do prolongamento a desfazer o empate com o terceiro golo do período extra. Verona, Parma e Citadella também seguem para os oitavos de final.

O embate insular entre as principais equipas da Sardenha e da Sicília ficou marcado pelo extremo equilíbrio, com o nulo a manter-se até ao final dos 90 minutos regulamentares. Dossena abriu finalmente o marcador, aos 100 minutos, mas Soleri empatou o jogo aos 122. Quando já se faziam as contas para os penáltis, Alessandro di Pardo marcou o golo que abre caminho para os oitavos de final aos 124 minutos.

Bem mais tranquila foi a vitória do Parma na visita a Bari (3-0), com golos de Benedyczak (8m), Bonny (34m) e Dennis Man (75m).

O Verona também segue em frente depois de ter ultrapassado o Ascoli, com uma vitória por 3-1, com golos de Mboula (2m), Dawidowicz (45m) e Djuric (47m, gp). Francesco Forte, na conversão de um penálti, marcou o golo solitário dos visitantes aos 39 minutos.

A maior surpresa nos jogos deste sábado foi a eliminação do Empoli, equipa da Série A, em casa, diante do Citadella. A equipa da casa até chegou ao intervalo em vantagem, com golo de Caputo (8m), mas permitiu a reviravolta do adversário na segunda parte, com golos de Amatucci (61m) e Magrassi (80m).

Resultados deste sábado:

Cagliari-Palermo, 2-1 (ap)

Verona-Ascoli, 3-1

Bari-Parma, 0-3

Empoli-Cittadella, 1-2

Jogos de domingo:

Salernitana-Ternana, 16h45

Cozenza-Sassuolo, 17h00

Lecce-Como, 20h00

Monza-Reggiana, 20h15