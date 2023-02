A Juventus deu um pontapé na crise ao bater esta quinta-feira a Lazio por 1-0, em jogo dos quartos de final da Taça de Itália, marcando, desde já, encontro com o Inter Milão para a disputa num lugar na final.

Um jogo intenso de parte a parte, mas que ficou decidido por um golo solitário do brasileiro Gleison Bremer, mesmo antes do intervalo, num lance em que o ex-sportinguista Luís Maximiano não ficou lá muito bem na fotografia. Filipe Kostic cruzou da direita com o pé esquerdo, o guarda-redes português saiu de entre os postes fora de tempo e Bremer só teve de encostar.

A Lazio regressou para o segundo tempo com o espanhol Pedro no lugar de Immobile, teve mais bola, mas a verdade é que só conseguiu somar um remate à baliza ao longo de todo o jogo. Foi aos 50 minutos, num livre marcado por Cataldi para defesa de Perin.

A equipa de Turim controlou depois o jogo e garantiu a qualificação para as meias-finais onde vai defrontar o Inter. A outra meia-final, a disputar em abril, será entre a Cremonese e a Fiorentina.