A Fiorentina bateu a Atalanta esta quarta-feira por 1-0 em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Itália e ganhou vantagem antes da visita a Bérgamo marcada para 24 de abril.

Um jogo equilibrado, mas com a equipa viola a ganhar vantagem, ao minuto 31, com Nico Gonzalez a abrir o jogo para o forte remate de Rolando Mandragora. Um golo de belo efeito, com o pé esquerdo, ainda de fora da área, com a bola a entrar ao ângulo depois de beijar o poste.

Um golo que levou as bancadas ao delírio e impulsionou a equipa da casa para uma boa exibição, mas sem novos golos. Uma vantagem escassa para o jogo da segunda mão que está marcado para 24 de abril.

Na outra meia-final, a Juventus também está em vantagem depois de, na terça-feira, ter batido a Lazio por 2-0.

A final da Taça de Itália está marcada para 15 de maio.