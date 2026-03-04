A Atalanta empatou esta quarta-feira 2-2 na visita à Lazio, na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, num encontro em que foi obrigada a recuperar por duas vezes. No Estádio Olímpico, com ambiente atípico devido a protestos dos adeptos da casa, a formação de Bérgamo viu um golo madrugador anulado por fora de jogo e ainda acertou na barra antes do intervalo.

A Lazio, com Nuno Tavares a titular, adiantou-se contra a corrente do jogo logo aos 47 minutos, por Fisayo Dele-Bashiru, mas Mario Pasalic restabeleceu a igualdade pouco depois, na recarga a um remate de Samardzic. Já perto do fim, um erro do médio croata permitiu a Boulaye Dia (87m) fazer o 2-1, colocando os romanos novamente na frente.

A resposta da Atalanta foi imediata e, aos 89 minutos, Yunus Musah fixou o 2-2 final, mantendo tudo em aberto para a segunda mão, agendada para 22 ou 23 de abril.

