Catarina Campos é a árbitra escolhida para apitar o jogo entre Benfica e Racing Power, a contar para a final da Taça de Portugal de futebol feminino.

A notícia foi avançada pela Federação Portuguesa de futebol, que além da juíza de 38 anos, nomeou as assistentes Vanessa Gomes e Raquel Pinto e a quarta árbitra Inês Andrada. Vasco Santos é o VAR deste jogo e vai ser auxiliado por André Campos.

Recordar que o Benfica chega a esta final depois de eliminar o Sporting, nas «meias» da competição, sendo que o Racing Power teve de eliminar o Sp. Braga para garantir a presença na final da prova rainha do futebol português.

As encarnadas procuram vencer pela segunda vez na história esta competição, depois do triunfo em 2018/19, enquanto ainda jogavam na segunda divisão. Já a formação do Racing Power quer somar o primeiro triunfo nesta prova.

O jogo realiza-se este domingo, às 17h45.