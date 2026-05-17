Ivan Baptista, treinador da equipa feminina do Benfica, na conferência que se seguiu à vitória sobre o FC Porto (2-0), este domingo, na final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, no Jamor.

O Benfica teve muitas oportunidades para marcar, o que faltou para ter uma vantagem mais confortável?

«Vou ser o mais honesto possível, custa-me responder a essa pergunta. Depois de ganhar a Taça de Portugal, vencer por 2-0 frente a um adversário que não criou oportunidades, perguntam-me o que faltou para marcar mais? Não faltou nada, 2-0 chega para ganhar a Taça de Portugal.»

Era este o FC Porto que esperava?

«Foi um jogo difícil como esperávamos do ponto de vista tático frente a uma equipa muito bem organizada e que procurava roubar-nos a bola. A equipa do FC Porto estava muito bem montada nesse sentido. A nossa equipa percebeu isso rapidamente e encontrou caminhos para ter o domínio do jogo. Gostaríamos de ter marcado mais golos, mas isto é uma final. Não há jogos fáceis. A partir do momento que estávamos a vencer 2-0, na segunda parte, assumimos o controlo do jogo.

Como viu a reação do FC Porto na segunda parte?

«Ao intervalo tivemos uma conversa de serenidade que teríamos de ter na segunda parte. O importante era não sermos nós a dar essas oportunidades ao FC Porto, claro que queríamos marcar mais golos, mas já estávamos a vencer. Nenhuma equipa disputa uma final só para participar. Conseguimos controlar quase sempre essas investidas. Apesar de ter causado algum frisson, mas não se traduziram em oportunidades de golo. As melhores oportunidades foram nossas, é verdade que não marcámos, mas o jogo fechou-se. Não tivemos necessidade de nos expormos ao golo do adversário. O mais importante é que não concedemos oportunidades ao adversário».

Como foi regressar a este palco treze anos depois da primeira presença com o Boavista?

«É minha segunda vez neste palco. Há 13 anos nada disto existia, este apoio. Não existia o Benfica. Ganhámos 2-0 dentro do campo, mas fora dele goleámos. Quase não havia cadeiras vazias do lado dos benfiquistas. Apesar de não ter sido a época perfeita conseguimos fazer história. É a segunda fez que o Benfica faz a «dobradinha». Hoje conseguimos isso.»

Depois do que viu esta tarde, acha que a próxima época vai ser mais complicada para o Benfica com o FC Porto no primeiro escalão?

«Vai ser mais complicado é para o FC Porto».