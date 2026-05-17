Lúcia Alves, jogadora do Benfica, acompanhou o treinador Ivan Baptista à conferência de imprensa que se seguiu à vitória sobre o FC Porto (2-0), na final da Taça de Portugal feminina e levou a taça consigo.

«Era uma taça que queria muito voltar a vencer. Não só pela mística deste estádio, mas só tinha ganho uma Taça de Portugal e é um troféu que gosto de ter no meu currículo. Então, tento desfrutar cada vez que ganho este título. Individualmente, gosto de tentar evoluir de época a época. Trabalho muito para isso. Sinto que sou uma jogadora coletiva, mas tento sempre aprender algo novo para trazer à equipa. É desfrutar de época a época, sabemos os objetivos que temos no seu início, que é tentar conquistar o máximo de títulos que conseguimos.»

Sobre as companheiras que falharam a final por motivos físicos

«Infelizmente, no ano passado, tive o desgosto de estar onde elas estavam hoje, e a melhor forma com que lhes podíamos ter agradecido pelo apoio que nos deram durante todo o jogo era conquistar esta Taça».

Pelo que viu esta tarde, a presença do FC Porto no primeiro escalão vai trazer mais dificuldades ao Benfica na próxima época?

«É sempre importante os clubes da primeira divisão masculina aderirem ao futebol feminino, isso mostra o crescimento. Acredito que o FC Porto vai trazer muita qualidade, mas o nosso objetivo, enquanto Benfica, é muito claro. É continuarmos focadas em nós e a fazer aquilo que nos compete para conquistarmos títulos»

Presença de Kika Nazareth nas bancadas com a camisola do Benfica

«A Kika é uma amiga fora do futebol, é especial ela estar aqui, não importa se está comigo no relvado, desde que esteja com a camisola do Benfica. Toda a gente sabe o amor que ela tem por este clube.»