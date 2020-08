A final da Taça de Portugal entre Benfica e FC Porto, marcada para as 20h45 deste sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, pode ter um máximo de seis substituições em cada equipa, caso o jogo vá a prolongamento.

A autorização foi dada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entidade que rege a prova, sendo que essa sexta alteração pode ser feita em qualquer altura dos 30 minutos adicionais, jogados em caso de empate no tempo regulamentar.

As seis alterações podem ser possíveis mesmo que qualquer equipa não gaste as cinco nos 90 minutos nos três momentos possíveis. Ou seja, se uma equipa realizar apenas duas alterações durante o tempo regulamentar, no prolongamento pode fazer as restantes quatro.