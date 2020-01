O Rio Ave criticou este sábado do novo horário do jogo com o Benfica dos quartos de final da Taça de Portugal.

O jogo, que se realiza no Estádio da Luz no dia 14 de janeiro, terça-feira, tinha sido anunciado para as 20h45, mas o apito inicial foi atrasado agora trinta minutos, passando para as 21:15. Para o mesmo dia está marcado o FC Porto-Varzim, com início às 18 horas.

Em comunicado, o clube vilacondense considerou ser uma «falta de respeito» e um «insulto ao futebol, à Taça de Portugal e ao Rio Ave» o novo horário.

«Fomos confrontados com uma posição incompreensível da RTP, detentora dos direitos de transmissão da prova, ao querer dar prioridade à transmissão do Telejornal em detrimento do jogo da Taça de Portugal», pode ler-se no texto enviado pelo clube nortenho.

O Rio Ave considera que este horário «prejudica o espetáculo, o bem-estar dos jogadores e a orgânica dos intervenientes», e garantiu que não foi consultado sobre o agendamento deste horário.

«Questionámos se não foi uma falta de respeito propositada para com a instituição Rio Ave, desconsiderando-a ao ponto de não ter voto na matéria nem poder defender os seus interesses e a proteção dos seus ativos, bem como dos seus sócios e adeptos, que certamente, às 21:15 de uma terça-feira, para se deslocarem a Lisboa e apoiar a equipa e regressarão também de madrugada a suas casas», vincaram os vila-condense.

Inicialmente a partida estava agenda para as 20:45, num horário que o Rio Ave já considerava «inadmissível» em comparação com o outro jogo da prova que será disputado nesse dia.

«Não aceitávamos o critério de escolha ao colocarem o encontro FC Porto-Varzim FC às 18:00, quando esses dois clubes distam poucos quilómetros entre si, enquanto o Rio Ave teria de jogar no segundo horário (20:45), tendo de realizar uma viagem, após o jogo, de mais de 300 quilómetros, regressando de madrugada», pode ler-se no comunicado.