Eliminatória da meia-final da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Sp. Braga empatada. Apenas três dias após o embate do campeonato, no mesmo palco, as duas equipas voltaram a empatar num jogo que teve vários pontos de contacto com o anterior. Taremi marcou para o FC Porto, Fransergio empatou nos descontos (1-1).

A equipa do FC Porto voltou a começar melhor o jogo, marcando logo aos dez minutos, vendo o Sp. Braga reagir energicamente. Uma vez mais os dragões terminaram em inferioridade numérica, expulsões de Diaz e Uribe, valendo a crença bracarense para empatar nos descontos.

O mesmo palco, uma competição diferente e mexidas pontuais nos onzes. Fábio Vieira foi o substituto do castigado Corona e Diogo Costa esteve na baliza do FC Porto. No Sp. Braga, o técnico Carlos Carvalhal apostou em Sequeira, Piazón e Sporar.

Um erro em jogo de fuga ao erro

Tratando-se da primeira metade de uma eliminatória em que se disputa o acesso a uma final, Sp. Braga e FC Porto apresentaram-se em campo com cautelas redobradas. Não só por se tratar de uma eliminatória, mas também pelo facto de ser o segundo jogo num curto espaço de tempo, ainda com as emoções à flor da pele.

Reduzir ao máximo o erro parecia ser a máxima posta em campo de parte a parte, mas Matheus tratou de furar essa lógica logo aos dez minutos, entregando a Taremi a oportunidade de visar a sua baliza. Passe longo de Mbemba a solicitar a profundidade de Marega, o guarda-redes sai da área a antecipar-se, cabeceando para os pés do iraniano.

Rematou de primeira Taremi com um gesto técnico perfeito que traçou um chapéu com as medidas certas ao guarda-redes bracarense. Erro grosseiro de Matheus, aproveitamento produtivo do atacante iraniano do FC Porto.

O filme repete-se

Pertenceram ao FC Porto as melhores oportunidades no primeiro tempo, reagiu na segunda metade o Sp. Braga. Galgou metros a equipa de Carlos Carvalhal, obrigando o FC Porto a recuar no terreno e a passar por calafrios. Sporar deu o primeiro aviso com um remate cruzado logo num dos primeiros lances.

Um guião já visto e até com uma expulsão para os azuis e brancos, tal como no último jogo. Num lance dividido entre Diaz e David Carmo, que acabou com o central a sair de ambulância, após recorrer às imagens Luís Godinho deu vermelho direto ao jogador do FC Porto, ficando a equipa de Sérgio Conceição em inferioridade numérica nos últimos vinte minutos.

Pressão final enérgica do Sp. Braga, crença a toda a prova e um empate conseguido quando passavam doze minutos para lá dos noventa. Numa primeira instância a bola embate no ferro, na recarga Fransergio atira a contar e define o empate final a uma bola.

Uribe foi expuslo, nervos à flor da pele no relvado e nos bancos, final de jogo tenso. A eliminatória está empatada a uma bola, com ligeira vantagem para os azuis e brancos pelo golo apontado fora. A decisão fica guardada para o Dragão.