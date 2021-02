FIGURA: Fransergio

Foi um dos protagonistas do jogo da Liga, ao marcar o golo que deu início à rebelião bracarense. Esta noite voltou a estar em plano de destaque, ao apontar o golo que valeu o empate à equipa do Sp. Braga com um remate de pronto, cheio de convicção, a ditar o empate final no encontro

MENÇÃO HONROSA: Taremi

Letal a aproveitar aquela que foi a única oportunidade que teve durante todo o jogo. Com o 13.º golo da temporada igualou Sérgio Oliveira no topo da lista de melhores marcadores do FC Porto com mais uma prestação em que lutou muito no ataque e não abnegou ao esforço na hora de ajudar em missão defensiva. J

MOMENTO: golo de Fransergio (90+12’)

Insistência do Sp. Braga numa fase em que estava instalado em frente à área do FC Porto. Sporar atira primeiro ao ferro e na ressaca Fransergio remata com convicção para o fundo das redes.

NEGATIVO: saída de David Carmo de ambulância

Lance dividido com Luís Diaz, com o defesa central a sair lesionado com gravidade. Disputa de bola aparentemente normal, após a queda os jogadores pediram a rápida intervenção da equipa médica, entrando prontamente a ambulância em campo aos 65 minutos.

OUTROS DESTAQUES

Sérgio Oliveira

Voltou a estar a bom nível no meio campo azul e branco. Perante uma postura mais recatada de Uribe, o médio português assumiu a batuta e foi mais ousado. Obrigou Matheus a fazer uma defesa apertada logo nos instantes iniciais na cobrança de um livre violento.

Matheus

Impossível apagar o erro do guarda-redes, que fica ligado ao desfecho do jogo. Ainda assim, com duas defesas cruciais impediu o avolumar do resultado ao opor-se a um livre de Sérgio Oliveira e um remate à queima-roupa de Tremi.

Pepe

Comandou a linha mais recuada do FC Porto numa noite de muito trabalho mas que acabou com a ficha de serviço limpa. Pôs a sua experiência ao serviço da equipa para evitar surpresas no assalto final da equipa da casa, inclusive cortando fazendo um corte em cima da linha.

Esgaio

Um dos poucos sem direito a descanso na equipa do Sp. Braga, esteve em bom plano no corredor direito da equipa montada por Carlos Carvalhal. Esteve regular nas suas tarefas.