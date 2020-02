FIGURA: Vlachodimos (Benfica)

Foi ele garantiu a presença das águias no Jamor. Com uma mão cheia de excelentes defesas, o guarda-redes do Benfica foi o protagonista da segunda mão da Taça de Portugal, segurando a preciosa vantagem trazida da Luz. Numa noite desinspirada de toda a equipa, valeu a segurança de Odysseas Vlachodimos para apurar o primeiro finalista.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Famalicão

Podia ter mudado o rumo do jogo. Depois de Vlachodimos impedir por duas vezes o golo aos famalicenses, Patrick chegou ao empate em cima do descanso, golo que voltava a abrir a discussão do jogo e da eliminatória. Contudo, o lance acabou por ser invalidado por fora de jogo.

OUTROS DESTAQUES

Diogo Gonçalves (Famalicão): Grande jogo do extremo famalicense. Sempre muito veloz pela direita, foi sempre uma seta apontada à baliza encarnada e ainda fez uma assistência para golo. Pecou na finalização. Teve nos pés mais do que uma vez o golo, mas permitiu sempre que o guardião benfiquista levasse a melhor.

Toni Martinez (Famalicão): Um golo e muita luta aos centrais. Toni Martinez mostrou frente aos encarnados que é um verdadeiro ponta de lança, daqueles que nunca vira a cara à luta. Depois de ver o guardião das águias negar o golo no primeiro tempo, o avançado espanhol não perdoou no segundo, contudo não chegou para alcançar o sonho.

Pizzi (Benfica): Passou ao lado do jogo, mas marcou o golo que valeu o apuramento do Benfica para a final da Taça de Portugal.