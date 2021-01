O Sp. Braga fez o que lhe competia e carimbou a passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal ao bater o Torreense (5-0) na pedreira. Perante um adversário do terceiro escalão, mesmo com várias caras menos rotinadas no onze, os arsenalistas confirmaram o seu favoritismo, não permitindo surpresas de carnaval ao conjunto de Torres Vedras.

Ainda invicto esta temporada, o emblema do Campeonato de Portugal apresentou-se no Municipal de Braga com o estatuto de líder da Série F, mas não teve capacidade de resposta para um Sp. Braga competente e determinado. Enfim, um adversário com outro andamento.

Apenas com três golos sofridos nos treze jogos disputados, esta tarde o Torreense sofreu cinco e apenas fez um remate enquadrado com a baliza. Elucidativo do diferencial entre as duas equipas em campo. Abel Ruiz, com um bis, e Rolando, Esgaio e Vítor Oliveira apontaram os golos do Sp. Braga.

Quatro minutos contra a resistência

A resistência de um dos últimos sobreviventes do Campeonato de Portugal ainda na prova rainha do futebol português durou 24 minutos. Após suster a entrada forte do Sp. Braga, encostado na sua área, o Torreense acabou por sucumbir na sequência de um pontapé de canto.

João Novais aproveitou a ressaca do canto para voltar a cruzar para a área, proporcionado a estreia a marcar de Rolando com a camisola arsenalista. Na área o central ganhou nas alturas e desviou de forma subtil a bola para o fundo das redes, batendo Valverde, que estava a ter um início de jogo atarefado.

Apenas quatro minutos volvidos Galeno acelerou pela esquerda, deixou a concorrência para trás e ofereceu o segundo a Abel Ruiz, habituado a marcar na Taça de Portugal, que não se fez rogado e atirou a contar, praticamente acabando com a história da eliminatória.

Mão cheia com bis de Abel Ruiz

Sem dúvidas houvessem, mesmo gerindo a equipa, Carlos Carvalhal viu Esgaio, uma das apostas ao intervalo, marcar logo aos seis minutos do segundo tempo, em mais um pontapé de canto. De pé esquerdo, que até nem é o seu melhor pé, o lateral atirou por entre a floresta de pernas, fazendo o terceiro da tarde.

Depois de marcar nas eliminatórias anteriores, Abel Ruiz ainda fez o segundo da sua conta pessoal numa recarga oportuna a aproveitar a defesa para a frente de Valverde a um remate violento de Ricardo Horta do meio da rua. Ainda houve tempo para o miúdo Vítor Oliveira se estrear com a camisola do Sp. Braga, uma estreia com um golo na transformação de uma grande penalidade.

Jogo sem história, o Sp. Braga foi superior em toda a linha e apenas permitiu um remate ao Torreense, um remate sem perigo. Marca encontro com o Santa Clara nos quartos-de-final da prova rainha do futebol português.