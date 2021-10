Respira de alívio Petit. Respira de alívio a equipa do Belenenses. Apenas no prolongamento, ao minuto 120, o Belenenses conseguiu carimbar a passagem à próximo eliminatória da Taça de Portugal, batendo o Berço, do quarto escalão, por duas bolas a uma.

Perante uma equipa do Campeonato de Portugal, o Berço, a equipa da Liga voltou a demonstrar muitas debilidades, não se conseguiu impor de forma cabal e permitiu que a igualdade se arrastasse até ao último suspiro. Ndour resgatou o triunfo, o primeiro da temporada.

Num embate entre equipas com sensações antagónicas até agora, o Belenenses ainda sem saber o que era vencer, o Berço ainda sem saber o que era perder, o jogo começou por ser divido, sem rasgos de genialidade e com poucos lances dignos de realce.

Começou ligeiramente melhor o conjunto do principal escalão, muito por força das investidas pelo corredor direito à boleia das combinações entre Carraça e Pedro Nuno. Ainda assim, iniciativas estéreis, apenas resultando em cruzamentos para a área, facilmente resolvidas pela defesa do Berço.

A quatro minutos do intervalo o Belenenses chegou ao golo, na sequência de um lançamento de linha lateral. Após um choque de cabeças entre Jota e Tomás Ribeiro, que levou a que os dois jogadores tivesses de ser substituídos depois de uma longa paragem, o Berço reentrou em jogo desconcentrado e a insistência do Belenenses deu frutos. Remate seco do médio, sem hipóteses para Marçal.

Sem conseguir ampliar a vantagem, o Belenenses ficou à mercê da reação do Berço. Uma reação que mesmo sendo pouco aguerrida foi suficiente para chegar ao empate, na sequência de um lace bola parada. Foi o capitão Mota a fazer o golo, que acaba por não ser uma surpresa, face à exibição pálida da equipa da Liga.

Arrastou-se o cronómetro até ao minuto 90, sendo que ao Belenenses apenas conseguiu atirar uma bola ao ferro, ao minuto 86. Pensoso o prolongamento, o Berço aguentou-se como pôde mesmo já visivelmente desgastado fisicamente. Suficiente, ainda assim, para ir sustendo u Belenenses pouco capaz.

Até que ao minuto 120 Ndour aproveitou uma brecha para atirar para o fundo das redes, num momento muito festejado pelo Belenenses. Em cima da hora o Belenenses evitou uma surpresa e segue em frente na Taça. Vitória arrancada a ferros, a primeira da temporada, frente a um Berço que se gladiou com brio.

Jogo realizado na Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães.

Árbitro: Hugo Silva, auxiliado por Nuno Pereira e Tiago Leandro.

Ao intervalo: 0-1

BERÇO: Marçal, Jota (Miguel, 39’), Joyce, Gonçalo, Fernando (Sampaio, 84’), Agyemang, Túlio, Mota (Henrique, 84’), João Vítor (Dani, 64’), Davide (Joel, 79’) e Pedro Silva (João Morais, 64’).

BELENENSES: Luiz Felipe, Yohan Tavares, Tomás Ribeiro (Chima, 39’), Danny Henriques, Carraça, Pedro Nuno, Afonso Sousa (Luís Mota, 89’), César Sousa (Sithole, 60’) e Nilton Varela (Cafú, 91’), Rafael Camacho (Camará, 34’) e Safira (Ndour, 60’).

Disciplina – cartões amarelos: Safira (42’); Henrique (87’), Joyce (119’), Ndour (121’) e Cafú (124’). Vermelhos: Joyce (121’).

Golos: Afonso Sousa (41’), Mota (73’) e Ndour (121’).