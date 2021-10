Figura: André Almeida (Benfica)

O capitão voltou a ser titular e foi premiado com o golo que deu a vitória aos encarnados. Num terreno onde o Benfica perdeu na única vez que lá jogou, este jogo para a Taça de Portugal voltou a mostrar que essas dificuldades não foram ultrapassadas. Já no prolongamento, André Almeida foi lá à frente dar o exemplo à equipa e marcar o golo que vale a passagem à próxima eliminatória.

Momento: Golo anulado ao Trofense

Podíamos ter escolhido a fantástica defesa de Rodrigo a remate de Taarabt, cujo esférico desviou num defesa e quase o enganava. Mas o golo anulado ao Trofense, quando o resultado estava a zero, podia ter mudado o rumo do jogo. Elias isolou-se, após passe magistral de Bruno Almeida, marcou, mas estava em offside.



Outros destaques:



Everton (Benfica)

Foi sempre o jogador mais esclarecido do Benfica. Uma mão cheia de boas iniciativas e o golo inaugural fez de Everton uma das figuras do encontro. Terminou o jogo esgotado.



Rodrigo (Trofense)

A defesa a remate de Taarabt, ainda no primeiro tempo, era suficiente para ser uma das figuras da partida. No entanto, Rodrigo junto um par de boas intervenções à bela exibição e foi um porto seguro para a sua equipa.



Pachu (Trofense)

Uma oportunidade, um golo. Pode pedir-se maior eficácia a um avançado? Foi mesmo isso que Pachu conseguiu na partida de hoje.