Miguel Nogueira é o árbitro do FC Porto-Sporting, jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol, na tarde desta segunda-feira.

O jogo está marcado para as 20h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, para decidir o primeiro finalista da "prova rainha" do futebol português. O Sporting parte com vantagem de 1-0 obtida na primeira mão, graças a um golo de Luis Suárez, em Alvalade.

Miguel Nogueira, de 32 anos, já tinha apitado o FC Porto por uma vez esta época: foi a 5 de outubro, no clássico ante o Benfica, da oitava jornada da Liga, no Dragão, que terminou sem golos.

Já para o Sporting é a quarta vez em que Miguel Nogueira está num jogo dos leões e sempre com a equipa treinada por Rui Borges como visitante. A 18 de outubro dirigiu o Paços-Sporting (2-3 após prolongamento) da Taça de Portugal e as visitas a Guimarães e Braga para a Liga. A 23 de dezembro, os leões venceram o Vitória por 4-1 para a 15.ª jornada e, a 7 de março, houve empate a dois golos em Braga, para a jornada 25.

Miguel Nogueira volta a apitar nas meias-finais da Taça, depois de ter dirigido a primeira mão do Fafe-Torreense, que terminou empatado a um golo. João Oliveira marcou para o Fafe (43m) e Manu Pozo para o Torreense (59m), num jogo marcado pela expulsão do guarda-redes João Gonçalo no Fafe, antes do golo do empate, bem como pela de Costinha, do lado do Torreense (89m).

Em Torres Vedras, a decisão entre Torreense e Fafe tem Gustavo Correia como árbitro. O jogo está agendado para quinta-feira, às 20h45, no Estádio Manuel Marques.

As equipas de arbitragem completas para os dois jogos:

FC Porto - Sporting CP

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Pedro Felisberto

SCU Torreense - AD Fafe

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Vasco Santos

AVAR: Nuno Eiras