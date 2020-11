Pode ser considerada a primeira surpresa da terceira eliminatória da Taça de Portugal e foi protagonizada pelo Amora. A equipa comandada por Bruno Dias foi a Santa Maria da Feira eliminar o Feirense, por 1-0, no Estádio Marcolino de Castro, ao final da tarde desta sexta-feira.

O atual líder da série H do Campeonato de Portugal inaugurou o marcador na primeira parte, aos 24 minutos, numa jogada rápida a partir do corredor esquerdo, iniciada em Bruno Langa. Jordão Cardoso conduziu a bola em contra-ataque a partir do meio-campo e este cruzou para Joca, ao segundo poste, inaugurar o marcador.

O resultado manteve-se até final da partida, com destaque para uma grande defesa do guardião do Amora, Mickael Meira, aos 80 minutos, a negar o empate aos fogaceiros.

Depois de ter ficado isento na primeira eliminatória e de ter batido o Ferreiras na segunda, o Amora volta a vencer – agora um adversário de outra nomeada – e continua invicto em 2020/2021: em sete jogos oficiais, tem seis vitórias e um empate.

O Feirense torna-se no terceiro clube da II Liga a ser eliminado. Na segunda eliminatória tinham caído Mafra e Desportivo de Chaves, respetivamente ante o Fontinhas e ante o Sp. Espinho.

Já esta sexta-feira, ao início da tarde, o Oleiros esteve perto de surpreender o Gil Vicente, mas os barcelenses levaram a melhor no desempate por grandes penalidades.

