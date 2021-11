Vitinha estendeu a passadeira vermelha para que o Sp. Braga passasse com distinção aos oitavos de final da Taça de Portugal. O avançado bracarense esteve de pé quente e fazendo os quatro primeiros golos do encontro, o que, juntando aos tentos de Paulo Oliveira e de Galeno – este último marcou de penálti –, deu meia dúzia de razões aos arsenalistas para festejarem.

O Santa Clara quase não existiu no Minho, apresentando uma equipa desligada, pouco dinâmica e sem capacidade de reação. Assim, tudo ficou facilitado para que os guerreiros continuem a defender o título conquistado na temporada passada.

Só deu Sp. Braga

Os bracarenses, depois de golear o Moitense, equipa dos distritais de Setúbal, por 5-0, queriam, em casa, conquistar o acesso aos oitavos de final. Já o Santa Clara chegava a este jogo depois de ir à casa da União de Leiria, que milita na Liga 3, vencer por 2-0.

Carlos Carvalhal, em vésperas de jogo europeu, fez cinco alterações em relação à goleada sofrida na Luz. Saíram do onze Matheus, Nuno Sequeira, Fabiano, Lucas Piazón e Abel Ruiz, dando o lugar a Tiago Sá, Bruno Rodrigues, Yan Couto, Iuri Medeiros e Vitinha.

Já Nuno Campos alterou três elementos da equipa titular que havia sido derrotada em casa pelos dragões. González, Sagna e Allano deram lugar a Rafael Ramos, Paulo Henrique e Jean Patric.

O início dos bracarenses foi avassalador e 100 por cento eficaz. Nos primeiros três remates, o Sp. Braga fez três golos sempre pelo mesmo protagonista: Vitinha. O primeiro, logo no terceiro minuto de jogo, na recarga a um remate à meia volta de Galeno. No segundo, iniciou e terminou a jogada. Tiago Sá sacudiu para a zona do meio campo, o avançado recebeu, rodou sobre um adversário e deu na direita em Iuri Medeiros. O esquerdino esperou a desmarcação de Vitinha para lhe devolver o esférico e, isolado, rematou cruzado para o segundo.

Os açorianos nem conseguiam reagir e, ao quarto de hora, viram a rede da baliza a balançar pela terceira vez. Jogada pela direita a começar em Yan Couto, que deu a Castro para desmarcar Iuri Medeiros. O extremo foi à linha e cruzou atrasado para Vitinha fazer o hat-trick. Ainda antes do descanso, os arsenalistas podiam ter feito mais um, mas Iuri Medeiros, solto na área, não teve a eficácia de Vitinha e rematou ao lado.

Muda aos três acaba aos seis

A segunda metade começou com Vitinha a fazer mais um e a completar o póquer! Ganhou no físico a um adversário, meteu pelo meio das pernas de outro, e atirou a contar! Que jogo do jovem avançado arsenalista, que saiu aplaudido de pé por todo o estádio. Antes disso, teve por duas vezes o quinto golo nos pés. Em ambas as oportunidades, Ricardo Ferreira fechou a porta da baliza ao avançado.

Mas o guardião açoriano nada pôde fazer contra a cabeçada triunfante de Paulo Oliveira, a fazer o quinto, nem contra a grande penalidade apontada por Galeno, já ao cair do pano. Jogo sem grande história que o Sp. Braga venceu sem ‘espinhas’.

FICHA DE JOGO

Estádio Municipal de Braga



Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

Quarto árbitro: Bruno Costa

SP. BRAGA: Tiago Sá, Yan Couto, Diogo Leite (Francisco Mura, 60), Al Musrati (Lucas Mineiro, 72), Paulo Oliveira, Ricardo Horta, Iuri Medeiros (Abel Ruiz, 76), Bruno Rodrigues, Castro (André Horta, 60), Galeno e Vitinha (Mario Gonzalez, 72).

Treinador: Carlos Carvalhal.

SANTA CLARA: Ricardo, Rafael, João, Paulo, Mansur, Nené (Keyta, 69), Morita, Lincoln (Anderson Carvalho, 69), Ricardinho, Jean Patric (Cryzan, int.; Júlio Romão, 82) e Rui Costa (Luiz Phellype, 69).

Treinador: Nuno Campos

Ao intervalo: 3-0

Marcadores: Vitinha, 3’, 8’, 17’ e 51’; Paulo Oliveira (58); Galeno (88)

Disciplina: cartão amarelo a Diogo Leite (49), Lucas Mineiro (79); Nené (47), Rafael Ramos (50)

Resultado final: 6-0