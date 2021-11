Espécie de desforra em Vizela. Depois de no primeiro jogo da época o Estrela da Amadora ter atirado o primodivisionário Vizela boda fora da Taça da Liga, o conjunto de Álvaro Pacheco teve na Taça de Portugal a oportunidade para vingar esse momento. Conseguiu o objetivo (2-0), carimbando o passaporte para os oitavos de final da prova rainha do futebol português.

Uma passagem à próxima eliminatória da Taça à boleia de entradas fortes em cada uma das partes, sendo nesses períodos que o Vizela construiu a vantagem de dois golos e desmontou a organização da equipa de Ricardo Chéu.

Com um bom arranque do encontro, mesmo tendo algumas mexidas em relação ao onze base, o miolo composto por Samu, Guzzo e Kiko Bondoso prometeu dar espetáculo. Contudo, as boas combinações e os toques artísticos parecem ter empolgado em demasia, sendo um entrave a que o resultado até pudesse ter sido outro, especialmente após o primeiro quarto de hora, em que o Vizela se pôs a jeito, como se diz na gíria.

Já os vizelenses venciam com um golo de Alex Mendéz, aos nove minutos, a bater Nuno Hidalgo após um passe milimétrico de Samu. Conta peso e medida no passe, frieza no remate a adiantar os vizelenses no marcador. Na segunda parte o filme repetiu-se, ainda que com outros intervenientes. Bom trabalho de Guzzo à entrada da área, a servir Kiko Bondoso para o remate triunfal.

Pelo meio dos dois golos o Vizela arrancou assobios às bancadas. Iludidos com o bom arranque e pela vantagem, os pupilos de Álvaro Pacheco ficaram à mercê de um Estrela aguerrido, com situações prometedoras, ainda que sem capacidade para criar reais momentos de perigo. Charles não fez qualquer defesa em todo o jogo.

Com o segundo golo sofrido no reatar do encontro após o intervalo, esmoreceram as ambições do Estrela na Taça de Portugal. Ficou confortável para gerir a vantagem o Vizela, a equipa de Chéu deixou de ter argumentos e o próprio técnico percebeu isso, começando desde já a pensar no próximo jogo, a tirar as principais referências da equipa.

Segue em frente na Taça de Portugal o Vizela, fez o que lhe competia e superiorizou-se a um adversário do segundo escalão, ficando a dever a si mesmo um resultado expressivo ao ter no segundo tempo várias oportunidades para abanar as redes.

Depois de eliminar o Vitória de Setúbal, o conjunto vizelense, apenas com um triunfo na Liga, bateu o Estrela da Amadora e avança de forma justa mais uma eliminatória na Taça. Primeiro triunfo em casa do Vizela, que ainda não tinha vencido no seu reduto após a reformulação.

FICHA DE JOGO

Estádio do FC Vizela

Árbitro: Luís Godinho

Golos: Alex Mendéz (9m) e Kikon Bondoso (52m).

Vizela: Charles; Ivanildo, Guzzo (Zohi, 86m), Kiko, Alex Mendéz, Samu (Zag, 86m), Aidara, Ofori, Koffi (Cann, 89m), Alejandro (Marcos Paulo, 46m) e Schettine (Cassiano, 63m).

Estrela da Amadora: Nuno Hidalgo; Mamadou Traoré, André Duarte, Paulinho, Reko Silva (Chapi Ronano, 57m), Diogo Pinto, Anthony Correia, Diogo Salomão (Fabrício, 66m), Afonso Figueiredo, Sérgio Conceição (Tipote, 80m) e Miguel Rosa (Tiago Melo, 57m).

Disciplina

Amarelo para: Anthony Correia (24m), Aidara (35m), Koffi (47m), Marcos Paulo (56’), Chapi Romano (60m) e Sérgio Conceição (78m).