A chegada da comitiva do Sporting ao Estádio do Dragão teve alguns contratempos. A emissão da Sport TV mostrou a chegada da equipa ao interior do Dragão que, habitualmente, é feita de forma escorreita.

Porém, alguns elementos da segurança pareceram 'barrar' a chegada de jogadores ao estádio, fazendo esperar os jogadores do Sporting no acesso ao relvado. Houve troca de palavras entre jogadores e seguranças, com alguns sorrisos irónicos dos atletas à mistura, e até dois encontrões de um segurança a Diego Callai e Luis Suárez.

Segundo apurou o Maisfutebol, o clube leonino pediu aos delegados da Federação Portuguesa de Futebol para acederem ao balneário do Dragão por um acesso mais direto, isto depois da confusão com adeptos portistas na última visita dos leões a casa dos azuis e brancos também no túnel. O pedido do Sporting foi aceite, mas à chegada ao Dragão houve alguma resistência por parte dos assistentes de recinto desportivo, tendo a PSP sido chamada a intervir.

Ao fim de alguns instantes, a entrada da equipa fez-se e os jogadores puderam fazer a visita habitual ao relvado do estádio. Recorde-se que, na véspera, o presidente do Sporting disse que não esperava «nada de anormal» na forma como seria recebido no Porto, após uma época com muitas trocas de acusações entre as direções dos dois clubes.

O duelo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal tem início às 20h45, entre FC Porto e Sporting. Um jogo com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol. Na primeira mão, os leões venceram por 1-0.

[Notícia atualizada às 19h37]