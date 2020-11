O Sporting goleou o Sacavenense por 7-1, no Estádio do Jamor, em encontro referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.



Sebastián Coates e o jovem Pedro Marques marcaram dois golos cada, com Nuno Santos, Jovane Cabral e Gonçalo Inácio a balançarem igualmente as redes para o lado do Sporting.



Iaquinta assinou o tento de honra do Sacavenense.