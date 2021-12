O FC Porto vai defrontar o Vizela nos quartos de final da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol.

Os dragões vão deslocar-se ao terreno dos vizelenses, que jogam na condição de visitado.

As duas equipas defrontaram-se há cerca de uma semana para a Liga, também em Vizela, num jogo em que a turma de Sérgio Conceição goleou por 4-0.

De resto, o histórico entre as duas equipas é bastante curto. Defrontaram-se em apenas três ocasiões, com o FC Porto a vencer duas partidas e registo de um empate na outra. A maior vitória dos dragões ocorreu em 1984/85, com uma goleada por 9-1, na mesma época em que as equipas somaram o único empate em confrontos diretos (0-0). Curiosamente, o FC Porto sagrou-se campeão nessa temporada, conquistando o primeiro título sob a presidência de Pinto da Costa.

Nas meias-finais da prova, o vencedor deste encontro vai defrontar a equipa que sair vitoriosa do duelo entre Leça e Sporting.

Para chegar a esta fase da prova, os dragões eliminaram Sintrense (5-0), Feirense (5-1) e o Benfica, este último no clássico da última quinta-feira, que terminou com um 3-0 favorável aos azuis e brancos.