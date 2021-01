FIGURA: Mehdi Taremi (FC Porto)

E vão 11 golos na temporada. Mehdi Taremi tem sido o homem-golo do FC Porto e hoje voltou a marcar. O avançado iraniano esteve no primeiro golo dos dragões e, quando teve oportunidade, não falhou, acabando com todas as esperanças do Gil Vicente. Taremi marcou em todos os encontros da Taça de Portugal.

MOMENTO DO JOGO: Perda de bola fatal

O FC Porto entrou a pressionar alto e acabou por sair beneficiado. Numa saída de bola dos galos, João Afonso deu pouca força no passe, acabando por Luís Diaz recuperar, tabelar com Taremi e oferecer o golo a Corona. Os portistas ficaram mais tranquilos na partida e geriram o jogo de outra forma, obrigando a equipa barcelense a correr atrás do resultado.

OUTROS DESTAQUES

Corona (FC Porto): Uma oportunidade, um golo de belo efeito. O mexicano abriu o marcador para os dragões e esteve em várias jogadas de perigo da sua equipa. Acabou por ser substituído no segundo tempo, denotando muito cansaço.

Luis Díaz (FC Porto): Nem parece que esteve infetado com Covid19. O extremo esteve em destaque no encontro, empurrando os portistas para a frente. Assistiu Corona para o primeiro golo, mas podia ter tido melhores opções no segundo tempo, acabando por desperdiçar vários contra-ataques.

Claude Gonçalves (Gil Vicente): Claude Gonçalves não sabe jogar mal. O médio voltou a encher o meio campo barcelense, mesmo quando baixou para a posição seis, levando mais qualidade no passe àquela zona do terreno de jogo. Teve uma boa oportunidade na primeira parte, ludibriando Pepe, mas estava em fora de jogo.