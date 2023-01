O Académico de Viseu recebeu e venceu o Beira-Mar, por 2-0, no Estádio do Fontelo, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, garantindo o apuramento para os quartos de final da prova, esta quarta-feira.

Um golo apontado por Yuri Araújo, aos 43 minutos da primeira parte, permitiu à equipa comandada por Jorge Costa adiantar-se no marcador. O 2-0 final surgiu de grande penalidade, já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos, por Famana Quizera, após uma falta cometida em cima do quarto e último minuto de compensação.

Com a eliminação do Beira-Mar, depois da do Rabo de Peixe ante o Nacional esta tarde, o Campeonato de Portugal fica sem representantes na competição.

Nos quartos de final, além do Académico, há mais duas equipas da II Liga apuradas, o Nacional e a BSAD.