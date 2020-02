Boas notícias para Sérgio Conceição. No segundo dia da preparação para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Académico Viseu, Danilo e Aboubakar evoluíram para treino integrado condicionado e estão mais perto da recuperação



Por sua vez, Pepe realizou apenas tratamento a uma mialgia de esforço na perna esquerda.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta terça-feira, às 16h00, no Olival, à porta fechada. Uma hora antes, Conceição vai fazer a antevisão à partida frente aos viseenses.



FC Porto-Académico Viseu está agendado para as 20h45, da próxima quarta-feira.



