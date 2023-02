Jorge Costa quer um Académico de Viseu «a respeitar o FC Porto», mas também «corajoso» no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que está marcado para quarta-feira (20h45), para o Estádio do Fontelo.

Na antevisão ao jogo com os detentores do troféu, o treinador dos beirões anunciou que pretende que a sua equipa se apresente «mais corajosa» do que o foi no jogo das meias-finais da Taça da Liga, que acabou por perder por 2-0, e no qual, apesar de o respeito ser «bonito», o Académico de Viseu respeitou «demasiado o FC Porto».

«Vai ser um jogo desafiante para nós, num relvado que já está bom e espero que seja um bom espetáculo», disse o treinador do atual quarto classificado da II Liga, garantindo que o Académico vai apresentar-se «na máxima força» e «sem poupanças» em vésperas de um jogo contra o Farense, que pode ser importante nas contas pela subida de divisão.

Jorge Costa desvaloriza, e volta a garantir que a subida «não é objetivo», preferindo focar-se no jogo frente ao campeão nacional, considerando que «jogar contra o FC Porto não é como jogar para o campeonato». «Já que nos vai obrigar a um maior desgaste e a uma maior concentração», frisou.

«O que queremos é jogar bem, promover os jogadores, promover o clube e a cidade», destacou o técnico dos viseenses, atribuindo uma maior dose de favoritismo ao adversário «por todos os motivos» e porque «tem coisas» que a sua equipa não tem, embora esteja muito motivada.

Os cerca de 6.300 bilhetes emitidos para este jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, que vai ser arbitrado por Gustavo Correia, já foram vendidos.