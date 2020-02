Paulo Cadete, treinador-adjunto do Académico Viseu, em declarações à Sport TV após a derrota com o FC Porto por 3-0 e que valeu a passagem dos dragões à final da Taça de Portugal:

«Aplaudidos pelos adeptos de Académico e FC Porto? Foi uma prova bonita do que fizemos. Viseu está orgulhosa e em relação às palmas é fruto disso mesmo, da nossa qualidade de jogo, tentámos contrariar o FC Porto, mas sabíamos que era muito difícil. O FC Porto também nos respeitou, trabalhou muito, mas fizemos uma grande prova. Chegar às meias-finais e vir disputar um segundo jogo ao Dragão é fruto do nosso trabalho. A estratégia passava por contenção e nas transições criar mossa. Chegámos algumas vezes ao último terço, mas faltou acerto no último passe. Depois chegou o penálti, temos de pensar na intensidade do lance. Às vezes, pôr a mão não quer dizer que é falta. Mas não estamos frustrados, estamos contentes e orgulhosos. Queremos enaltecer os nossos adeptos que vieram apoiar.»