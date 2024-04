Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) frente ao FC Porto, que deixa os vimaranenses em desvantagem na meia-final da Taça de Portugal:

[O que terá de ser feito diferente?] «Defensivamente até estivemos bem, fomos capazes de nos adaptar e não permitimos hipóteses em ataque organizado ao Porto. Faltou sermos mais serenos e audazes no último terço. Temos de saber que espaços ocupar para equilibrar a última pressão. Vamos discutir a eliminatória, acredito que vamos chegar à final».

[Mérito do Porto na pressão, ou a sua equipa podia ter feito mais?] «Há mérito do Porto, que nos reduziu o espaço. Depois houve momentos em que aproveitámos o espaço, faltou estarmos mais serenos e procurar a melhor solução. Os jogadores sempre que recebiam bola estava a levar com pressão, quando tivemos tempo para pensar não conseguimos tomar a melhor decisão. Faltou essa serenidade».

Kaio César entrou e Jota passou para a esquerda. Passava por aí a reação?] «A reação foi muito boa, até então o Porto estava por cima do jogo, mas aí conseguimos condicionar o Porto. O Kaio é forte no um para um, muito rápido, foi capaz de aproveitar o espaço. Faltou um pouco mais de serenidade para ter a melhor definição. Foi um bom jogo, estamos dentro da eliminatória. Estamos tristes, vamos descansar e preparar o próximo jogo do campeonato, com o mesmo adversário, mas será um jogo diferente».