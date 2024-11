Jorge Carvalho, o autor do golo do Amarante frente ao Sporting na época 1979/80, crê que o conjunto leonino é na atualidade um adversário mais difícil, ao perspetivar o encontro de sexta-feira, para a Taça de Portugal.

«Atualmente é mais difícil ganhar ao Sporting. O jogo é em Alvalade. O Sporting está num nível muito elevado, com mudança de treinador. Penso que vai ser difícil, mas só no fim é que sabemos», disse o antigo jogador aos jornalistas no Estádio Municipal de Amarante, na projeção ao jogo de abertura da quarta eliminatória da edição 2024/25 da Taça de Portugal.

Protagonista de uma carreira com experiências no escalão principal, ao serviço do Rio Ave, Sp. Espinho, Portimonense e Penafiel, o antigo médio estreou-se pela equipa principal do Amarante na época 1977/78, com 17 anos, e tinha 19 quando enfrentou o Sporting, no Campo da Barroca, um recinto pelado.

Apesar de ter feito mais golos na carreira, o antigo médio reconhece que esse teve um caráter especial, ao serviço de um clube em que era habitual os jogadores serem acarinhados pelos adeptos, circunstância que espera ver repetida na sexta-feira, no embate marcado para as 20h45, no estádio dos leões.

«Foi um golo engraçado. Estive a recordar o golo há uns dias com o guarda-redes do Sporting na altura, o António Fidalgo. A bola desvia no último defesa. Ele vai para um lado e a bola vai para o outro. É um golo de livre», descreve o ex-futebolista, atualmente com 64 anos.

«Sabemos que estes jogos com as equipas grandes são sempre muito bons. Temos é de desfrutar disto. O que o Amarante vai ter de fazer é mostrar o seu potencial e desfrutar o melhor possível», destacou ainda o antigo jogador do Amarante.