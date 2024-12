O FC Porto e o Benfica venceram, sem problema, os respetivos encontros e garantiram a passagem aos «oitavos» da Taça de Portugal de andebol.

As duas equipas jogaram fora de casa, sendo que os azuis e brancos levaram a melhor sobre o Alavarium por uns expressivos 55-29, sendo que Ricardo Brandão e João Magalhães foram os melhores marcadores do encontro, com 12 golos cada.

Em contrapartida, as águias não tiveram problemas para golear o Benavente por 44-10, sendo que João Bandeira foi o principal destaque na formação de Jota González, com 12 remates certeiros.

Destaque ainda para os triunfos do ABC sobre o Arsenal (49-10), do V. Guimarães sobre o Estrela (34-28) e do Águas Santas frente ao Tarouca (35-26).