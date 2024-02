O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já tinha anunciado as equipas de arbitragem do Santa Clara-FC Porto e do União de Leiria-Sporting, mas, esta terça-feira, divulgou os árbitros para as restantes partidas dos quartos de final da Taça de Portugal.

Hélder Carvalho vai dirigir a visita do Benfica ao reduto do Vizela, enquanto André Narciso vai apitar o V. Guimarães-Gil Vicente.

Refira-se que Gustavo Correia foi o nomeado para o Santa Clara-FC Porto, enquanto Tiago Martins vai estar na deslocação do Sporting a Leiria.

As equipas de arbitragem para os quartos de final da Taça de Portugal:

Santa Clara-FC Porto

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Bruno Esteves

AVAR: André Campos

União Leiria-Sporting CP

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Mira

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

V. Guimarães-Gil Vicente

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

Vizela-Benfica

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Bessa Silva