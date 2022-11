A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta segunda-feira, as nomeações das equipas de arbitragens para os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O árbitro Hélder Malheiro vai dirigir a deslocação do FC Porto ao terreno do Mafra, marcada para esta terça-feira, às 20h45. Já Fábio Veríssimo vai estar no Estoril-Benfica, agendado para quarta-feira, também às 20h45.

As nomeações para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal

Gil Vicente-Arouca

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Álvaro Mesquita e André Dias

4.º árbitro: David Silva

Mafra-FC Porto

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Hugo Silva

Ac. Viseu-Camacha

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Ângelo Carneiro e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Miguel Fonseca

Nacional-Tondela

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Nuno Manso e Nuno Eiras

4.º árbitro: Flávio Lima

Famalicão-Dumiense

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Humberto Teixeira

Leixões-Farense

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e Fábio Silva

4.º árbitro: Márcio Torres

Casa Pia-Valadares Gaia

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Bruno Vieira

Vitória de Guimarães-Vizela

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e André Costa

4.º árbitro: João Afonso

Estoril-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Pedro Ramalho

B SAD-Machico

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e José Mira

4.º árbitro: Diogo Rosa

Sp. Braga-Moreirense

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Pinho

Nomeações da Secção Não-Profissional:

Lank Vilaverdense-Oliveira do Hospital

Árbitro: Pedro Ferreira

Assistentes: Nuno Freitas e João Carvalho

4.º árbitro: Fábio Silva

Varzim-São João de Ver

Árbitro: Tiago Neves

Assistentes: Aloísio Figueira e Norberto Calaça

4.º árbitro: Tiago Sá

Rabo de Peixe-Sanjoanense

Árbitro: António Moreira

Assistentes: Sérgio Faceira e Márcio Ribeiro

4.º árbitro: Bruno Costa

Pero Pinheiro-Vitória de Setúbal

Árbitro: João Malheiro Pinto

Assistentes: Emanuel Henriques e Pedro Pinto

4.º árbitro: Rui Madeira

Beira-Mar-Pevidém

Árbitro: João Bernardino

Assistentes: Afonso Barbosa e Nélson Santos

4.º árbitro: Fábio Nunes