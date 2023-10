Declarações de Agostinho Bento, treinador do Felgueiras, na sala de imprensa do Estádio Dr. Machado Matos, após a derrota (1-3) em jogo da Taça de Portugal frente Arouca:

«O jogo foi equilibrado, com duas equipas que se respeitaram e procuraram marcar e vencer. Infelizmente a equipa do Arouca na parte final acabou por ser mais eficaz. Eles foram mais fortes do que nós nos pormenores, que é o que faz a diferença de equipas de primeira para as de segunda e terceira, como hoje».

[Amargo de boca pela derrota nos descontos?] «Estou muito contente com a prestação dos meus atletas. Ainda podemos fazer melhor, tínhamos noção que ia ser difícil, mas também sabíamos que somos capazes de defrontar adversários desta dimensão e jogar olhos no lhos olhos. O amargo de boca fica porque estivemos até aos 90 minutos no jogo; no ano passado frente ao Braga foi uma derrota muito parecida; serve para avaliar se o que temos feito no campeonato tem sido obra do acaso ou se estamos numa forma satisfatória. Somos fortes para encarar adversários e igualar o jogo com eles, fortes e corajosos, mas também somos incapazes de cometer erros. A nossa equipa perdeu alguma energia na parte final, desconcentrámo-nos. Mostrámos que a época que temos feito não é obra do acaso».