Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após o triunfo por 4-1 sobre o Gil Vicente, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«[Análise ao jogo] A chave do jogo foram as correções que fizemos ao intervalo. Não entrámos bem na primeira fase de pressão da saída de bola do Gil e atrás sentíamos isso mesmo. Ao intervalo, retificámos e depois, na segunda parte, tivemos a noção de como estancar a fase de construção do Gil e os espaços que poderíamos ter a partir daí. A chave do jogo foi isso: começou pela frente e os espaços surgiram como no segundo e terceiro golo. O Gil meteu mais gente na frente e tivemos mais espaço no meio, conseguimos sair com facilidade e podíamos ter tido outro aproveitamento nas saídas que tivemos. O resultado aceita-se.

[É o melhor momento na época?] Sim. Os resultados falam por si. Estamos numa série de oito jogos sempre a somar pontos e com duas eliminatórias passadas na Taça de Portugal. É o nosso melhor momento da temporada, sem dúvida.

[Onde é que o Arouca pode chegar na Taça?] Sendo a prova rainha, somos ambiciosos e queremos chegar o mais à frente possível, ser competitivos em todos os jogos. Mas a prioridade é o campeonato, a manutenção. A ambição é procurar ganhar o próximo jogo e chegar o mais à frente possível.»