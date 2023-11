Daniel Sousa era um treinador feliz com a passagem do Arouca aos oitavos de final da Taça de Portugal. Em declarações à Sport TV, o treinador dos arouquenses deixou elogios à atitude dos jogadores no encontro com o Boavista.

«Vi uma equipa com atitude, era o mais importante. Mais do que táticas, estrutura, a atitude. O querer sair desta situação e seguir em frente na Taça. Queremos continuar assim. Vai ser difícil jogar no Bessa (para o campeonato), com uma equipa ferida, mas vamos lá para lutar pelo jogo.»

Daniel Sousa admite que demorou a mexer na equipa, mas diz que as substituições acabaram por agitar o jogo.

«Só não mexi mais cedo porque a equipa estava bem. O Boavista começou por ter mais bola, mas depois equilibrámos o jogo. As substituições foram mais tarde e tiveram o seu impacto.»