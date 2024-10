Declarações de Filipe Gonça, treinador do Maria da Fonte, na sala de imprensa do Estádio Moinhos Novos, após a derrota (0-5) frente ao Arouca:

«Quero parabenizar os meus jogadores, foram excecionais. Sabíamos das dificuldades do jogo, estar presentes na Taça é um prémio para toda a gente. Só por aí já é um prémio. Um adversário de Liga, muito competente, em que tínhamos as chances muito reduzidas. Batemo-nos bem, na época transata o Arouca fez uma época excecional, mas o foco era desfrutar do jogo e da competição. Temos um contexto amador, queríamos aproveitar para pôr em prática o futebol distrital»

[Estádio cheio] «É sempre bom ver o estádio cheio, gostamos muito de ver o estádio cheio. Nem sempre conseguimos ter esta malta cá nos jogos, foi um jogo diferente. Lanço o repto para que nos acompanhem no campeonato».

[O que transporta para o campeonato] «Quisemos aproveitar para mostrar o que sabemos fazer no processo com bola, entrar em zonas de criação. Ficaram bons registos, podíamos chegar ao golo, já seria uma vitória no próprio jogo, mas houve comportamentos que trabalhamos durante a semana e conseguimos aplicar, nunca deixámos de querer te bola e jogar».