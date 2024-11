Por Simão Duarte

A festa da Taça veio à vila de Arouca, num duelo que colocou frente a frente os primodivisionários Arouca e Farense. 1-2 foi o resultado final de uma partida onde a equipa de Faro mostrou-se em bom plano e intransponível perante as vagas do ataque arouquense no segundo tempo.

Mesmo sem transmissão televisiva, guardiões ficaram mal na fotografia

Relativamente ao último encontro para a Liga, ambos os técnicos foram algo conservadores nas mudanças, com apenas duas do lado dos comandados de Vasco Seabra (Quaresma e Fukui por Danté e Sylla, ambos vindos das seleções e de viagens longas) e três para os de Tozé Marreco – Kaique, Marco Matias e Neto para os lugares de Ricardo Velho, Artur Jorge e Mehdi Merghem.

Ainda que ambas as equipas tenham registado dificuldades na chegada ao último terço, conseguiram marcar três golos, todos eles com os guardiões de cada lado a ficarem relativamente mal na fotografia dos lances. Primeiro, marcou o Farense: após uma primeira ameaça ao segundo minuto, onde Esgaio tapou os caminhos de uma baliza vazia a Marco Matias, os Leões de Faro marcaram por intermédio de Darío Poveda. O ponta de lança espanhol apareceu solto de marcação no espaço entre a linha defensiva e o duplo pivot, atirando pelo meio das pernas de Nico Mantl.

Seguiu-se a resposta arouquense ao 16º minuto, onde um desvio de Cláudio Falcão traiu Kaique, que largou a bola e deixou-a à mercê de Trezza, que só teve de encostar. Após assinalar o golo, Fábio Veríssimo expulsou Vasco Seabra, aparentemente por protestos. Pelo meio da imensa luta a meio campo, os de Faro foram para o intervalo a ganhar, com um golo de Elves Baldé - a cobrança do livre apanhou toda a gente de surpresa, com o extremo a apareceu na cara de Mantl e a atirar para o poste mais próximo, o qual não foi bem tapado pelo guardião.

Mudaram-se as peças e a vontade, mas não o resultado

Apresentando-se de cara lavada, os arouquenses tentaram o tudo por tudo nos segundos 45 minutos. Perante uma sólida muralha defensiva dos forasteiros, a equipa de terras de Santa Mafalda criou uma espécie de 3x2x5 a partir da hora de jogo, por forma a tentar reverter o destino fatal. Os remates foram poucos, mas Jason, por duas vezes, esteve bem perto do golo.

Assim, o Farense segue em frente na Taça e espera por Benfica e Estrela da Amadora para conhecer o próximo adversário.

--

A FIGURA: Elves Baldé

O extremo deu o melhor seguimento ao golo monumental que marcou em Rio Maior com nova exibição de gala: com um golo e uma assistência, Elves Baldé foi o elemento mais preponderante na partida.

--

O MOMENTO: Desinspiração nas balizas

Nos três golos marcados neste encontro, tanto Nico Mantl como Kaique poderiam ter feito melhor, ficando com um amargo de boca após essas intervenções.

--

POSITIVO: Leitura de jogo do Farense

Os comandados de Tozé Marreco souberam ler muito bem o que pedia o jogo: no primeiro tempo, tendo oportunidade de estar no meio campo adversário, souberam surpreende-lo e colocar-se em vantagem. Perante a pressão arouquense no segundo tempo, fecharam a baliza a sete chaves, não descurando de partir em transição eficazmente quando possível.