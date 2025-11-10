Uma publicação do Atlético Clube de Portugal no X ficou viral nas redes sociais nas últimas horas, em aparente desafio ao Benfica. A conta oficial do clube retweetou a publicação de final de jogo das águias no empate com o Casa Pia (2-2) e acrescentou a seguinte questão: «Não dá para antecipar o nosso jogo?»

Estavam os dados lançados para que essa publicação chegasse a milhares de pessoas e até à comunicação social. Um dia depois, o clube retrata-se, rejeitando ter «gozado» com o Benfica, tal como o jornal A Bola escreveu.

«O Atlético Clube de Portugal não "goza", não é deselegante e muito menos tem memória curta. O Sport Lisboa e Benfica em 2019 apoiou o Atlético Clube de Portugal com a mudança e manutenção do relvado, com a instalação do sistema de rega, a estrutura painéis publicitários à volta do campo, a instalação de um marcador de jogo eletrónico e outras melhorias em espaços invisíveis como o balneário e caldeira no Estádio da Tapadinha», recordam.

«Somos gratos a quem esteve ao nosso lado e sem dúvida que queremos que chegue rápido o dia 21 de novembro para a festa da Taça de Portugal dentro e fora de campo. Até já, Sport Lisboa e Benfica», termina o clube, em comunicado.

Na publicação, o clube partilha uma imagem de um jogo de lendas do Benfica e do Atlético onde surge, inclusivamente, o atual presidente Rui Costa e o diretor técnico Simão Sabrosa. O duelo da Taça acontece no Estádio do Restelo, no dia 21 de novembro.