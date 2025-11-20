Pedro D’Oliveira, treinador do Atlético, em conferência de imprensa de antevisão à partida com o Benfica, desta sexta-feira [20h30] no Estádio do Restelo, a contra para a Taça de Portugal.

O Atlético pode competir com o Benfica

«A Taça ensina-nos que uma equipa de escalão inferior não é necessariamente inferior a outra e que consegue criar dificuldades. Se estivermos na máxima forca e acreditarmos no que trabalhamos, podemos competir com o Benfica. Não falamos apenas de uma equipa de uma escalão superior, mas sim de uma das melhores equipas do mundo. Quem vier ver o jogo, mais que o Benfica, que veja o Atlético.»

José Mourinho marcou uma geração

«Um dos melhores treinadores de sempre. Toda a gente viu o que é o treinador de futebol antes e depois dele.»

Queria jogar na Tapadinha

«Há coisas que não podem mudar quando entramos em campo. A identidade e a coragem não podem mudar em nenhum jogo. Acreditamos muito que se isso aparecer estamos mais perto de vencer. Pensar que vai ser tudo diferente não faz sentido. Não ganhamos há três jogos e se pensarmos que temos de mudar tudo, ficaremos mais longe do sucesso. Queria jogar na Tapadinha, mas o objetivo era jogar o mais perto possível. O Estádio do Restelo uma boa opção»





