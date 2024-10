O Rio Ave venceu em casa do Atlético Clube de Portugal, por 3-1, e seguiu em frente para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A equipa de Vila do Conde teve de suar para conseguir o apuramento, que só foi alcançado após prolongamento.

Fábio Ronaldo abriu o marcador para a formação de Luís Freire, aos 40m, mas os lisboetas, que militam na Liga 3, resistiram e chegaram ao empate aos 83m, por Pedro Pinto, que saltou do banco.

A equipa da I Liga foi então forçada a 30 minutos extra na Tapadinha, mas acabou por fazer prevalecer a lei do mais forte no prolongamento, com dois golos de seguida. Aos 104m, o central Aderllan Santos pôs o Rio Ave de novo em vantagem e, três minutos depois, já nos descontos da primeira parte do prolongamento o ponta-de-lança egípcio Ahmed Hassan sentenciou o resultado final em 3-1.

O Rio Ave junta-se assim a Gil Vicente, Amarante e Sporting nos clubes já apurados para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.