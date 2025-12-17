Armando Roriz, técnico que orientou a equipa do AVS em Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques. Após o triunfo, que faz o AVS seguir em frente na Taça, confirmou que a organização defensiva foi o pilar do jogo avense.

Análise ao jogo

«Tínhamos definido um plano de organização defensiva, para fechar o espaço interior. Na fase inicial, a equipa demorou a acertar as marcações. Depois de acertarmos as marcações, nunca deixámos de ser uma equipa perigosa. Fizemos boas transições. Tivemos uma organização defensiva coesa, não descurando a transição. Disse aos jogadores que não podiam perder os olhos da baliza».

Onze mudanças na equipa

«Já estava previamente definido. O Aves está em duas competições, o campeonato é fundamental, e usámos esta competição para tirar conclusões e dar minutos a jogadores que, por vários motivos, têm jogado menos».

Experiência no comando técnico

«Estar ao comando do AVS foi bom, já aconteceu a espaços no passado, é um clube que eu gosto de estar e sinto-me bem. Senti-me em casa».

Vai continuar com João Henriques?

«Já estou há três épocas no AVS, tenho trabalhado com os treinadores que por cá passaram, o treinador que vier o Armando Roriz está disponível para ajudar e colaborar nos objetivos coletivos do clube, que são o mais importante».