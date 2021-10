Declarações de Marco Martins, treinador Berço, na sala de imprensa da Pista de Atletismo Gémeos Castro, após a derrota (1-2) frente ao Belenenses em jogo da Taça de Portugal:

«Discutimos a eliminatória, podíamos ter sido felizes, o resultado acabou por cair para o Belenenses. A única coisa que falhou foi mesmo isso: não passar a eliminatória. De resto, tivemos o nosso processo e valorizamos os jogadores e o clube. É inglório, o clube ainda é novo, mas é com estes jogos que se cresce».

«Para mim os meus jogadores foram melhores que o Belenenses. Uma equipa do Campeonato de Portugal, que mudou 90 por cento o plantel, com jogadores que vieram do distrital, e baterem-se como se bateram com uma equipa da Liga leva-me a dizer que fomos melhores. Foi uma vitória dos processos que temos vindo a trabalhar. É uma derrota, mas para nós é uma vitória que vai dar alento para o campeonato. Ainda não tínhamos perdido, mas é uma derrota que quase significa uma vitória».