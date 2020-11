O treinador do Belenenses, Petit, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Real Massamá (2-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Foi a reposta que esperava?] «Sim, o importante era passar esta eliminatória. Não se tem notado muito a diferença nesta eliminatória da Taça entre equipas da Liga e do Campeonato de Portugal, tem havido equilíbrio. Entrámos com seriedade, conseguimos fazer o primeiro golo logo no início. Na segunda parte entrámos bem também. Vitória importante, foi aquilo que lhes pedi. Fomos uma equipa compacta, junta, agressiva e conseguimos a vitória.

[Saída de Bruno Ramires aos 30 minutos] O Bruno sentiu uma lesãozita no adutor no aquecimento, tentámos ver como estava, sentimos que ele estava a queixar-se e não quisemos arriscar. Agora no fim o Afonso Sousa também saiu com um traumatismo no joelho, vão ser reavaliados.

[Jogo importante após a paragem internacional?] Sim, mas há jogadores que precisam de jogos, como o Varela ou o Cauê. As paragens para alguns jogadores são benéficas, para outros nem por isso. Foi importante ganhar, até ao final de janeiro vamos ter uma grande série de jogos.

[Importante marcar dois golos?] Fizemos dois, podíamos ter feito mais. Mas como eu já disse ficava preocupado é se não conseguíssemos criar oportunidades. Mas foram importantes em termos anímicos. Estamos a trabalhar bem defensivamente e é importante os jogadores sentirem que podem marcar golos.»

[Saída de Varela ao intervalo] Estava há 15 dias sem competir, precisa de jogos para estar bem. Foi para gerir fisicamente e para lançar também o Richard, um jogador que precisamos para o futuro.»