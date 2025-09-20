O Belenenses derrotou o Marítimo, por 2-0, e carimbou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Num encontro que colocou frente a frente os conjuntos da Liga 3 e da II Liga, respetivamente, a equipa da casa colocou-se em vantagem aos 28 minutos, graças ao golo de Midana Sambú. Já na segunda parte, Evandro Santos fez o segundo e ofereceu o triunfo à formação do Belenenes.

Recorde-se que o Belenenses é, para já, a segunda equipa a assegurar a presença na próxima fase da competição, depois do Marco 09 ter levado a melhor sobre O Elvas, no encontro desta sexta-feira.

