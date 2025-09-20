Taça: Belenenses bate Marítimo e segue para a terceira eliminatória
Midana Sambú e Evandro apontaram os golos que colocam a equipa da Liga 3 na próxima fase da prova
O Belenenses derrotou o Marítimo, por 2-0, e carimbou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.
Num encontro que colocou frente a frente os conjuntos da Liga 3 e da II Liga, respetivamente, a equipa da casa colocou-se em vantagem aos 28 minutos, graças ao golo de Midana Sambú. Já na segunda parte, Evandro Santos fez o segundo e ofereceu o triunfo à formação do Belenenes.
Recorde-se que o Belenenses é, para já, a segunda equipa a assegurar a presença na próxima fase da competição, depois do Marco 09 ter levado a melhor sobre O Elvas, no encontro desta sexta-feira.
🔥 𝐕𝐢𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐚 𝐓𝐚𝐜̧𝐚 com passagem à 3ª eliminatória:#Belenenses, 2 - Marítimo, 0— Os Belenenses (@CFosBelenenses) September 20, 2025
Midana Sambú e Evandro apontaram os golos do triunfo dos azuis, o Belenenses segue em frente na prova rainha! 💙🙌#tweetpastel pic.twitter.com/WsQIOAMJ1G