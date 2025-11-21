Atlético-Benfica (equipas): nova tática e a estreia de Rodrigo Rêgo
José Mourinho vai testar sistema com três centrais esta noite no Restelo
Muitas novidades no onze do Benfica que esta sexta-feira vai defrontar o Atlético, no Estádio do Restelo, em jogo da IV eliminatória de Portugal, a começar pela estreia absoluta de Rodrigo Rêgo, mas também podemos contar com uma mudança tática, com José Mourinho a apostar em três centrais de início.
Nico Otamendi, António Silva e Tomás Araújo vão jogar juntos no eixo defensivo, enquanto Dedic e Rodrigo Rêgo devem jogar pelas alas.
João Rego, por seu lado, deverá integrar o trio de ataque com Pavlidis e Ivanovic.
As equipas oficias:
ATLÉTICO: Rodrigo Dias; Paulinho, Bruno Almeida, Fran González e Vicente Durand; Catarino Pascoal e Ricardo Dias; Délcio, Caleb e Joãozinho; Caio.
Suplentes: Fábio ferreira, Duarte H, César, Nico, Okoli, Pito, Dinamite, Ruben Marques e Herrera.
BENFICA: Samuel Soares; António Silva, Otamendi e Tomás Araújo; Dedic, Aursnes, Enzo e Rodrigo Rêgo; João Rego, Pavlidis e Ivanovic.
Suplentes do Benfica: Trubin, Sudakov, Leandro Barreiro, Richard Ríos, Schjelderup, Prestianni, Samuel Dahl, Henrique Araújo e Joshua Wynder.