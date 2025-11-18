Benfica: Lukebakio vai cumprir jogo de suspensão diante do Atlético CP
Jogador belga cumpre castigo relativo ainda ao período em que atuava pelo Sevilha
O Benfica informou, nesta terça-feira, que o extremo Dodi Lukebakio vai cumprir um jogo de suspensão contra o Atlético Clube de Portugal em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O castigo é ainda relativo ao período em que atuava pelo Sevilha.
Em causa uma expulsão ao serviço dos sevilhanos diante do Osasuna, na jornada 33 da La Liga 2024/25. O clube espanhol recorreu da decisão, não lhe foi dada razão e o castigo será agora cumprido.
«O Sevilla Fútbol Club, porém, acabou por recorrer à justiça civil e obter a suspensão preventiva do castigo, com o Benfica a ser agora notificado de que o jogador terá de cumprir a pena no próximo jogo oficial para o qual estiver habilitado», afirma o clube da Luz em comunicado.
«Mais se informa que o Benfica foi devidamente informado pelo Sevilla Fútbol Club sobre este processo, aquando da transferência do jogador», esclarecem ainda.
O duelo entre clubes históricos de Lisboa acontece na sexta-feira, pelas 20h30, no Estádio do Restelo, casa emprestada ao Atlético CP. Dodi Lukebakio, de 28 anos, já cumpriu onze jogos de águia ao peito e marcou um golo.
[Notícia atualizada às 14h57]