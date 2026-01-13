O Benfica informou a comunicação social de que o capitão Nicolás Otamendi vai viajar com a equipa para o Clássico desta quarta-feira, contra o FC Porto, apesar de o argentino estar suspenso para o próximo jogo. 

Isto porque viu dois cartões amarelos e consequente expulsão diante do Sp. Braga, na meia-final da Taça da Liga, no último duelo das águias. Fica assim impedido de defrontar o antigo clube, num duelo vital para a época benfiquista.

Dada a importância do jogo, o capitão vai viajar com a equipa, ficará em estágio e vai assistir ao jogo no estádio, de acordo com o clube. 

Benfica e FC Porto jogam no Estádio do Dragão pelas 20h45 desta quarta-feira, em duelo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, num jogo com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

RELACIONADOS
Mourinho: «Árbitro mostrou os músculos a Otamendi, mas não faz com todos»
Benfica: Otamendi falha jogo com o FC Porto no Dragão
«O FC Porto é uma equipa tão fácil de analisar...»