O Benfica informou a comunicação social de que o capitão Nicolás Otamendi vai viajar com a equipa para o Clássico desta quarta-feira, contra o FC Porto, apesar de o argentino estar suspenso para o próximo jogo.

Isto porque viu dois cartões amarelos e consequente expulsão diante do Sp. Braga, na meia-final da Taça da Liga, no último duelo das águias. Fica assim impedido de defrontar o antigo clube, num duelo vital para a época benfiquista.

Dada a importância do jogo, o capitão vai viajar com a equipa, ficará em estágio e vai assistir ao jogo no estádio, de acordo com o clube.

Benfica e FC Porto jogam no Estádio do Dragão pelas 20h45 desta quarta-feira, em duelo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, num jogo com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.